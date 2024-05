Joe Biden: “Non c’è posto in America per l’antisemitismo”

AgenPress. Nel suo discorso al Campidoglio degli Stati Uniti per celebrare la cerimonia annuale dei Giorni della Memoria del Museo Memoriale dell’Olocausto degli Stati Uniti, Joe Biden ha dichiarato di aver assistito a “una feroce ondata di antisemitismo in America e nel mondo.

In America, rispettiamo e tuteliamo il diritto fondamentale alla libertà di parola, al dibattito in disaccordo, alla protesta pacifica e a far sentire la nostra voce. Ma non c’è posto in nessun campus americano – o in nessun posto in America – per l’antisemitismo.

Attacchi violenti e distruzione di proprietà non sono proteste pacifiche. È contro la legge. E non siamo un paese senza legge, siamo una società civile. Sosteniamo lo stato di diritto – ha concluso Biden -.

Il presidente degli Stati Uniti ha più volte affermato di difendere il diritto alla libertà di espressione, ma che i manifestanti che hanno provocato violenza durante le proteste sono andati oltre la legge e che alcune manifestazioni erano antisemite.