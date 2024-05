L’evoluzione della bioeconomia circolare: un motore per lo sviluppo industriale dell’Italia e del Mezzogiorno

AgenPress. Il prossimo 13 maggio, presso la prestigiosa Sala Colonne del Campus Luiss Viale Pola 12 a Roma, si terrà un evento di grande rilievo dedicato all’evoluzione della bioeconomia circolare e al suo impatto sullo sviluppo industriale dell’Italia e del Mezzogiorno.

L’evento avrà inizio alle ore 15:00 e sarà introdotto da Stefano Manzocchi, Prorettore per la Ricerca dell’Università Luiss Guido Carli, il quale darà il benvenuto ai partecipanti e illustrerà l’importanza del tema in esame per il futuro del paese. Successivamente, Paola Severino, Presidente della Luiss School of Law, aprirà ufficialmente i lavori, ponendo l’accento sull’urgenza di adottare strategie economiche sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Il momento centrale dell’evento sarà dedicato alla presentazione della ricerca condotta da Luca Bianchi, Direttore Generale di Svimez. Bianchi illustrerà i risultati della ricerca, mettendo in luce le opportunità e le sfide che la bioeconomia circolare presenta per il tessuto industriale italiano, con particolare attenzione al Mezzogiorno.

A seguire, un panel di esperti discuterà e approfondirà i temi emersi dalla ricerca, analizzando le implicazioni pratiche e strategiche della transizione verso un’economia circolare e sostenibile. Tra i relatori di spicco figurano Mario Bonaccorso, Direttore Generale di Cluster Spring, Vito Grassi, Vicepresidente di Confindustria, e Amedeo Lepore, Professore di Storia Economica presso le Università Luigi Vanvitelli e Luiss Guido Carli.

Il dibattito sarà coordinato da Alberto Orioli, Vicedirettore de Il Sole24Ore. L’evento si concluderà con le conclusioni di Luigi Gubitosi, Presidente dell’Università Luiss Guido Carli, il quale traccerà le linee guida per tradurre le idee emerse durante il convegno in azioni concrete per uno sviluppo industriale sostenibile e inclusivo. Non mancherà inoltre un momento dedicato al networking, durante il quale i partecipanti avranno l’opportunità di interagire e scambiare idee con gli esperti presenti.

L’evento si preannuncia come un’importante occasione di confronto e di approfondimento su tematiche cruciali per il futuro dell’economia italiana e del Mezzogiorno, e rappresenta un passo fondamentale verso la costruzione di un futuro più sostenibile e prospero per tutti.

Elia Fiorenza