1° maggio, Tovaglieri (Lega), epiteti vergognosi rapper contro Meloni, scioccante silenzio sinistra

AgenPress. “È scioccante che nessuno tra le fila della sinistra e delle sedicenti femministe abbia preso le distanze dagli epiteti vergognosi indirizzati alla presidente del consiglio dal palco del primo maggio a Foggia, davanti ai rappresentanti delle istituzioni, rimasti anch’essi scandalosamente senza parole.

Frasi grevi che evocano una mentalità maschilista evidentemente mai sopita tra i paladini, solo a parole, dell’emancipazione femminile. Ormai è rimasto solo il centro-destra a difendere la parità e i diritti delle donne, in Italia e in Europa, battendosi non soltanto contro il sessismo in politica ma anche contro la pericolosa cultura oscurantista e misogina che avanza insieme al processo di islamizzazione del continente, ancora una volta con la complicità delle sinistre”.

Così Isabella Tovaglieri (Lega), componente della commissione Diritti della donna e uguaglianza di genere del Parlamento Europeo e candidata per la Lega alle elezioni europee.