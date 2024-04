Stoltenberg in visita a Kiev. L’Ucraina può ancora ottenere un vantaggio sul campo di battaglia contro la Russia

AgenPress – Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg è arrivato a Kiev il 29 aprile per una visita senza preavviso.

La terza visita di Stoltenberg in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala ha avuto luogo in un contesto di deterioramento della situazione sul campo di battaglia.

Il segretario generale della NATO ha affermato in precedenza che il ritardo di quasi sette mesi nell’assistenza statunitense a Kiev “ha avuto conseguenze reali”.

“So che i gravi ritardi nel sostegno hanno comportato gravi conseguenze sul campo di battaglia. Per mesi gli Stati Uniti non sono riusciti a trovare un accordo su un pacchetto. E gli alleati europei non sono stati in grado di fornire munizioni nella misura che avevamo promesso. L’Ucraina è senza armi da mesi ed è costretta a razionare le sue munizioni. Ciò significa che sono stati abbattuti meno missili e droni russi. E la Russia è stata in grado di avanzare in prima linea. Ma non è troppo tardi perché l’Ucraina prevalga. È in arrivo ulteriore supporto”.

A causa della mancanza di proiettili di artiglieria e difese aeree, l’Ucraina ha perso la città chiave di Avdiivka in prima linea a febbraio e si è ritirata a ovest dai villaggi di Berdychi, Semenivka e Novomykhailivka nell’oblast di Donetsk alla fine di aprile.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che lui e Stoltenberg hanno discusso dell’ulteriore cooperazione tra Ucraina e NATO e della “vera unificazione delle nostre forze”.

“L’Ucraina e l’Alleanza hanno raggiunto il livello più alto di relazioni dalla nostra indipendenza, ma non il più alto possibile”.

Durante una conferenza stampa a Kiev, Zelensky ha affermato che i due hanno discusso anche di un’iniziativa per istituire un fondo speciale per il sostegno finanziario alla difesa ucraina del valore di 100 miliardi di euro (107,1 miliardi di dollari) per un periodo di cinque anni.

“Gli alleati hanno l’opportunità di realizzare una simile iniziativa. I dettagli sono molto importanti per noi, è importante che ciò non avvenga a scapito dei volumi bilaterali, che sono contrassegnati dai nostri accordi sulle garanzie di sicurezza “, ha aggiunto il presidente.

Kiev non ha ricevuto l’invito tanto desiderato né una scadenza fissa per aderire all’alleanza durante il vertice NATO del 2023 a Vilnius , anche se la NATO ha adottato misure per rafforzare la cooperazione.

Stoltenberg ha invitato Zelenskyj a unirsi al vertice della NATO di luglio a Washington, anche se l’ambasciatrice americana presso la NATO Julianne Smith ha detto a febbraio che non si aspettava che l’alleanza offrisse all’Ucraina un invito all’adesione .

“Il posto che spetta all’Ucraina è nella NATO. L’Ucraina diventerà membro della NATO. Il lavoro che stiamo portando avanti ora vi mette su un percorso irreversibile verso l’adesione alla NATO, in modo che, quando sarà il momento giusto, l’Ucraina possa diventare immediatamente membro della NATO”.