Dati Inail. Paolo Capone (UGL): “Sicurezza sul lavoro priorità nazionale”

AgenPress. “Le vittime di infortuni mortali sul lavoro nel nostro Paese restano elevate a riprova del fatto che la sicurezza sul lavoro deve essere la priorità dell’agenda politica nazionale. Secondo l’ultima rilevazione provvisoria dell’Inail, nel 2023 sono stati segnalati quasi tre morti sul lavoro al giorno. Complessivamente sono state 1.041 le denunce di incidenti mortali.

Per quanto riguarda gli infortuni, le denunce presentate all’Inail tra gennaio e dicembre 2023, salgono a oltre 585 mila. Si tratta di numeri allarmanti di fronte ai quali non si può parlare di fatalità ma di vera e propria strage. Dalla ricerca curata dall’Istituto Piepoli per l’UGL, sappiamo che il 17% dei lavoratori esprime sfiducia rispetto all’attenzione sulla sicurezza nel luogo dove lavora e tale situazione raggiunge picchi alti tra le categorie più coinvolte negli incidenti: il 55% degli operai, di fatto, valuta negativamente l’attenzione prestata dalla propria azienda ai temi della sicurezza sul lavoro. È prioritario investire sulla prevenzione e sulla formazione per affrontare il dramma degli infortuni mortali sul lavoro, rafforzando, al contempo, i controlli e le sanzioni”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito agli ultimi dati INAIL sugli infortuni sul lavoro.