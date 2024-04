AgenPress – L’ambasciatore russo Paramonov, convocato alla Farnesina per la vicenda Ariston, ha fornito “spiegazioni esaurienti sulla legalità e fondatezza delle decisioni prese”, scrive l’ambasciata. Paramonov, sottolinea l’ambasciata, “ha ricordato agli interlocutori che Mosca ha sempre attribuito particolare importanza alle proficue e reciprocamente vantaggiose relazioni commerciali ed economiche con l’Italia. La responsabilità per le conseguenze negative del loro deterioramento ricade interamente sulle autorità italiane che hanno sacrificato i reali interessi nazionali per partecipare a sterili e pericolose avventure anti-russe”.

“Il 29 aprile 2024, l’Ambasciatore russo in Italia A. B. Paramonov è stato convocato presso il Ministero degli Esteri italiano in relazione al trasferimento alla direzione temporanea della JSC “Gazprom Household Systems” del 100% nella capitale legale di JSC “Ariston Thermo Rus” (città. Vsevolzhsk, regione di Leningrado), appartenente alla società madre Ariston Holding N. B. » (Paesi Bassi).

Sono state fornite spiegazioni esaustive da parte russa sulla legalità e la giustificazione delle decisioni prese in merito al de jure della società olandese. È stato sottolineato che questi passi vengono compiuti nell’ambito del campo giuridico e vengono intrapresi in risposta a ostili e contrari al diritto internazionale degli Stati Uniti e dei suoi Stati stranieri affiliati finalizzati a privare illegalmente la Russia, i suoi legali e gli individui del diritto a proprietà situate nel territorio di quei paesi degli Stati.

Non si può ignorare il tono sempre più aggressivo e irresponsabile, la retorica dei leader occidentali e delle loro associazioni, che non possono essere interpretate altrimenti come intenzione di creare ulteriori minacce alla sicurezza nazionale, economica, energetica e di altra natura della Federazione Russa.