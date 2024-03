Ucraina. Zelensky: senza l’aiuto degli Usa, le nostre forze dovranno ritirarsi. Con meno attrezzature i russi avanzerebbero

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che se all’Ucraina non verranno promessi gli aiuti militari statunitensi bloccati dalle controversie al Congresso, le sue forze dovranno ritirarsi “a piccoli passi”.

“Se non c’è il sostegno degli Stati Uniti, significa che non abbiamo difesa aerea, né missili Patriot, né disturbatori per la guerra elettronica, né proiettili di artiglieria da 155 millimetri”, ha detto Zelensky al Washington Post.

“Significa che torneremo indietro, ci ritireremo, passo dopo passo, a piccoli passi”, ha detto. “Stiamo cercando di trovare un modo per non ritirarci.”

A più di due anni dall’inizio della guerra, nelle ultime settimane la Russia ha intensificato gli attacchi all’energia e ad altre infrastrutture. Le truppe ucraine non sono state in grado di avanzare e Zelensky ha detto che Kiev intendeva perseguire obiettivi in ​​Russia, comprese le raffinerie di petrolio.

Ha detto che la reazione di Washington all’ondata di attacchi ucraini “non è stata positiva”, ma Kiev sta usando i propri droni.