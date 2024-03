Mafia. Meloni ha fatto sciogliere 15 comuni per infiltrazioni mafiose, Draghi 19, Conte 38

AgenPress – Sono 15 i Comuni sciolti durante il governo Meloni (dal 22 ottobre 2022 ad oggi) per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi: 5 in Calabria (4 lista civica; 1 centrodestra), 3 in Campania (2 centrosinistra; 1 centrodestra), 4 in Sicilia (lista civica), 1 in Puglia (centrosinistra), 2 nel Lazio (centrodestra).

Col governo Draghi (13/02/2021-22/10/2022) gli scioglimenti furono 19: 5 in Calabria (3 lista civica; 2 centrodestra), 5 in Campania (3 centrosinistra; 2 centro destra), 4 in Sicilia (1 centrosinistra; 3 lista civica), 5 in Puglia (1 centrosinistra; 1 lista civica; 3 centrodestra).

Durante il governo Conte (1/6/2018 -13/02/2021) i Comuni sciolti furono 38: 14 in Calabria (2 centrosinistra; 9 lista civica; 3 centrodestra), 1 in Basilicata (centrodestra), 4 in Campania (2 centrosinistra; 1 lista civica; 1 centrodestra), 12 in Sicilia (2 centrosinistra; 7 lista civica; 3 centrodestra), 6 in Puglia (2 centrosinistra; 2 lista civica; 2 centrodestra), 1 nella Valle d’Aosta (centrosinistra).