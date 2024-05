Usa. Biden autorizza pacchetto di aiuti alla difesa da 400 mln di dollari per l’Ucraina

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato un pacchetto di aiuti alla difesa da 400 milioni di dollari per l’Ucraina, secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web della Casa Bianca.

“Con la presente delego al Segretario di Stato… di dirigere il prelievo di un massimo di 400 milioni di dollari in articoli e servizi per la difesa del Dipartimento della Difesa… per fornire assistenza all’Ucraina”, si legge nella dichiarazione.

Il Pentagono ha svelato il contenuto del nuovo pacchetto , vale a dire munizioni per la difesa aerea Patriot e NASAMS, missili antiaerei Stinger, sistemi e munizioni HIMARS, proiettili di artiglieria da 155 mm e 105 mm e attrezzature per integrare lanciatori, missili e radar occidentali con Sistemi ucraini.

Il pacchetto contiene inoltre veicoli da combattimento di fanteria Bradley, veicoli corazzati M113, veicoli MRAP (Mine Resistente Ambush Protected), rimorchi, missili TOW, lanciatori anticarro Javelin e AT-4, munizioni aeree di precisione e missili anti-radiazioni ad alta velocità.

Inoltre, contiene armi leggere e relative munizioni, munizioni da demolizione, motovedette costiere, equipaggiamenti di protezione chimica, biologica, radiologica e nucleare, pezzi di ricambio e altri equipaggiamenti ausiliari.

Ad aprile, gli Stati Uniti hanno approvato un tanto atteso pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari, gran parte dei quali coprivano aiuti militari.

Il Pentagono ha annunciato il 26 aprile di essere pronto a procedere con l’invio a Kiev di armi per un valore di 1 miliardo di dollari dalle scorte statunitensi.

La Russia ha approfittato della crescente carenza di munizioni sul campo di battaglia dell’Ucraina, conquistando la città di Avdiivka a febbraio. Anche questa primavera le truppe russe continuano a intensificare gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine .