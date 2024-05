Ursula von der Leyen: “vorrei un’Europa forte in cui il centro sia coeso. Dobbiamo fare di più per la difesa”

AgenPress – Con il presidente Xi Jinping “abbiamo parlato del fatto che la Cina ha una grande influenza, sulla Russia in particolare. E’ importante che la Cina sappia che la relazione” con l’Ue “dipende dal modo in cui agisce moderando Putin soprattutto sulla retorica nucleare”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. “Misuriamo la Cina sul fatto che utilizzi questa influenza” su Mosca.

“Dobbiamo fare di più per la difesa, dobbiamo avere un’Europa che protegge. E’ positivo che abbiamo la Nato, ma dobbiamo investire di più insieme nella difesa comune europea”, ha aggiunto. “E’ determinante che sappiamo che se si vuole impedire la guerra e difendere la pace dobbiamo essere anche preparati”.

“Per far sì” che si crei “una vasta maggioranza al centro, si deve lavorare con i singoli eurodeputati” e quelli con cui “voglio lavorare” dopo le Europee devono essere “europeisti, pro-Ucraina e pro-stato di diritto, in questo si devono riconoscere”. A chi aderirà a questi valori, ha precisato, “offrirò una collaborazione”.

Alle prossime Europee “c’è molto in gioco” e “dipenderà molto dal fatto che tutti vadano a votare. Si tratta della democrazia e della coesione in Europa. Vorrei un’Europa forte in cui il centro sia coeso”. La presidente ha indicato l’importanza di “un’Europa solidale che vive i valori comuni come lo stato di diritto e la solidarietà”.

von der Leyen ha parlato anche di Gaza. “E’ insopportabile vedere la sofferenza dei civili e soprattutto la morte di tanti bambini” nella striscia di Gaza. “Siamo disposti a contribuire alla soluzione a due Stati. Ora bisogna fare tutto il possibile per dare aiuti umanitari a Gaza”, ha spiegato , esprimendo “grande preoccupazione” per la situazione “a Rafah”.

E sul Pnrr ha spiegato che “l’Italia è molto ben messa nell’implementazione del Pnrr”.