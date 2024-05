Israele si ritira nel nord di Gaza. Per Blinken non ha un “piano credibile” per salvaguardare i civili di Rafah

AgenPress – Le forze di terra israeliane stanno continuando un’operazione a Jabalya, nel nord della Striscia di Gaza, secondo testimoni e video sui social media che mostrano anche carri armati israeliani vicino al mercato nel campo profughi di Jabalya, oltre a pesanti colpi di arma da fuoco domenica mattina presto.

Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, il bilancio delle vittime dell’operazione militare israeliana a Gaza ha ormai superato i 35.000 palestinesi. Il bombardamento ha devastato l’enclave costiera e causato una profonda crisi umanitaria.

Jabalia è il più grande degli otto storici campi profughi di Gaza e ospita più di 100.000 persone, la maggior parte delle quali discendenti di palestinesi cacciati dalle città e dai villaggi di quello che oggi è Israele durante la guerra arabo-israeliana del 1948 che portò alla creazione lo stato di Israele.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato domenica che Israele non ha un “piano credibile” per proteggere circa 1,4 milioni di civili palestinesi a Rafah e ha avvertito che un attacco israeliano potrebbe creare un’insurrezione se non uccidesse tutti i combattenti di Hamas a Rafah. la città meridionale di Gaza.

I combattenti di Hamas, ha detto, stanno tornando nelle aree settentrionali di Gaza che Israele ha affermato di aver sgomberato, e un attacco a Rafah “rischia di causare danni terribili ai civili” senza porre fine alla presenza di Hamas lì .

La pianificata invasione di Rafah da parte di Israele ha contribuito ad alimentare le tensioni più profonde nelle relazioni tra Israele e il suo principale alleato da generazioni.