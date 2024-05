Mosca. Putin propone di rimuovere Sergei Shoigu dalla carica di ministro della Difesa

AgenPress – Vladimir Putin ha proposto un nuovo ministro della Difesa a sorpresa , nominando Andrei Belousov, un civile ex vice primo ministro specializzato in economia, per l’incarico a più di due anni dall’inizio della guerra in Ucraina.

Putin vuole che Sergei Shoigu, ministro della Difesa dal 2012 e alleato di lunga data, diventi il ​​segretario del potente Consiglio di sicurezza russo, in sostituzione dell’attuale Nikolai Patrushev, e abbia anche responsabilità per il complesso militare-industriale, ha annunciato domenica il Cremlino.

I cambiamenti, che saranno sicuramente approvati dai parlamentari, sono i più significativi che Putin abbia apportato al comando militare da quando ha inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina nel febbraio 2022 in quella che ha definito un’operazione militare speciale. La riorganizzazione dà a Shoigu un lavoro che è tecnicamente considerato superiore rispetto al suo ruolo di ministro della Difesa, garantendo continuità e salvando la faccia di Shoigu. Valery Gerasimov, capo di stato maggiore russo e qualcuno con un ruolo più attivo quando si tratta di dirigere la guerra, rimarrà in carica.

Anche Sergei Lavrov, il veterano ministro degli Esteri del paese, resterà al suo posto. La nomina di Belousov, un funzionario civile noto per le sue decisioni economiche piuttosto che per la conoscenza del campo di battaglia, è la sorpresa più grande. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha detto ai giornalisti che il cambiamento aveva senso perché la Russia si stava avvicinando a una situazione simile a quella dell’Unione Sovietica a metà degli anni ’80, quando le autorità militari e di polizia rappresentavano il 7,4% della spesa statale.