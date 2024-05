Generale americano: Putin “non si fermerà con l’Ucraina a meno che non venga fermato in Ucraina. Non dobbiamo commettere errori”

AgenPress – Un regime autocratico come la Russia può facilmente dare priorità all’espansione delle sue industrie della difesa rispetto al benessere economico per sostenere le proprie azioni militari in Ucraina, insieme all’aiuto di Iran e Corea del Nord. Lo ha affermato il tenente generale Steven L. Basham, US Air Forces in Europe vice comandante.

Intervenendo all’evento della Fondazione per la Difesa delle Democrazie “La sicurezza transatlantica dopo 75 anni di NATO” il 10 maggio, Basham ha osservato che anche la base industriale della difesa dell’Occidente sta accelerando: “Non commettere errori. Sta prendendo velocità. Continuerà ad accelerare oltre le capacità della Russia. Il tempo che la Russia trascorre in Ucraina è anche tempo di cui abbiamo bisogno per portare la nostra base industriale dove deve essere.”

Il tenente Basham ha affermato che la Russia , un tempo rinomata per le sue esportazioni nel settore della difesa, ora sembra essere sempre più dipendente dall’importazione sia di attrezzature che di tecnologia, in particolare dalla Cina. “Le sfide che la Russia deve affrontare per quanto riguarda le proprie attrezzature, in realtà vengono compensate sviluppando quel rapporto con la Cina.”

“La difesa della nostra nazione inizia ben al di fuori dei confini degli Stati Uniti”, ha detto. “Tutto ciò che [l’Ucraina] chiede è il nostro continuo sostegno incrollabile, coerente e continuo. Penso che sia effettivamente ciò che stanno ottenendo in questo momento. Dobbiamo semplicemente mantenere questa rotta. E penso che dobbiamo fare molto sarebbe meglio spiegarlo al popolo americano”, ha detto, secondo il rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti .

Basham ha anche sottolineato l’importanza di difendere la NATO, dicendo: “Non commettere errori. Non importa come andrà a finire in Ucraina, la Russia non si fermerà con l’Ucraina a meno che non venga fermata in Ucraina”.

La presenza conta, ha affermato, riferendosi allo spiegamento di truppe statunitensi in Europa.

“Devi stare con i tuoi alleati per poterti integrare. Devi stare con i tuoi alleati per fare campagna, per esercitarti. E comunque, non può essere solo episodico”, ha detto, riguardo all’impegno degli Stati Uniti nella NATO.