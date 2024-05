Macron: “non andremo in guerra, ma l’Ue deve essere pronta. Aiutare di più Kiev. Estrema destra ipocrita”

AgenPress – “Oggi abbiamo un’immensa sfida. L’Ucraina è stata attaccata dalla Russia, e a un certo punto bisognerà che si arrivi a dissuadere la Russia dal continuare ad avanzare. In Ucraina, si gioca la sovranità e l’integrità del territorio di quel Paese. Ma si gioca anche lo stato di diritto, le nostre regole comuni, e se in Ucraina noi lasciamo fare, vince la legge del più forte. E se passa questo, non possiamo essere in sicurezza, perché succede a 1.500 chilometri da casa nostra”.

Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un video pubblicato su X, nel quale risponde a domande poste da utenti di internet e nel quale lancia un nuovo appello agli alleati europei ad essere “dissuasivi e credibili” nei confronti della Russia.

“Non andremo in guerra, e voglio rassicurarvi: ho fatto tutto a nome della Francia per avere la pace”, ma “oggi abbiamo una sfida immensa e dobbiamo essere in grado di dissuadere la Russia dal continuare ad avanzare. Spero con tutte le mie forze che non dovremo andare in guerra, la Francia non è una potenza di guerra ma una potenza di pace. Ma, se vogliamo avere la pace, dobbiamo proteggerla. Ecco perché dobbiamo armarci. Ed essere dissuasivi e credibili con i nostri avversari, dicendo loro che, se vanno troppo oltre e minacciano i nostri interessi di sicurezza, non escludiamo l’intervento”.

Nel video, pubblicato oggi, Macron ha è tornato sulle sue frasi sull’eventualità di un intervento di truppe europee a fianco di Kiev, che da diverse settimane fanno discutere. Il presidente ha tenuto il punto: Secondo il capo dell’Eliseo, la risposta alla Russia deve essere europea: “Bisogna anche dire che, tutti noi europei, dobbiamo essere pronti ad agire per dissuadere” i russi.

“Esiste una forma di ipocrisia, un progetto nascosto delle estreme destre: avanzano sotto mentite spoglie. Cinque, sei anni fa dicevano Brexit, Frexit, uscita dall’euro e dall’Europa, ritorno al nazionalismo. Oggi non osano più dirlo, ma il progetto che portano avanti è lo stesso. Sono progetti che impoveriscono l’Europa”, ha replicato Macron alle domande sull’Europa poste dagli utenti sui social. “Le estreme destre si nutrono di rabbia, paura e rifiuto degli altri”, ha sottolineato Macron, osservando che i partiti di ultradestra agiscono “molto di più sulle emozioni negative piuttosto che sui contenuti”, una dinamica che “anche sui social funziona meglio”. “L’estrema destra non è inevitabile se se ne combattono le idee”, ha attaccato il presidente francese, invitando, tessera elettorale alla mano, a recarsi alle urne il 9 giugno. “Quello che potete fare per l’Europa è andare a votare e non dare agli altri l’opportunità di scegliere la vostra Europa”.