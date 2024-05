Zelensky: feroci combattimenti continuano in gran parte della zona di confine della regione di Kharkiv

AgenPress – Le truppe russe stanno cercando di “prendere piede” in alcuni villaggi dell’oblast di Kharkiv, e nella regione sono in corso pesanti combattimenti. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale del 12 maggio.

La sua dichiarazione arriva mentre la Russia lanciava una nuova operazione offensiva contro l’oblast di Kharkiv il 10 maggio.

Zelensky ha affermato che la situazione è “estremamente difficile” alla periferia di Vovchansk , una città nell’oblast di Kharkiv vicino al confine russo.

“Sono in corso battaglie difensive feroci su gran parte della nostra zona di confine. Ci sono villaggi che si sono effettivamente trasformati da una zona grigia in una zona di combattimento – e l’occupante sta cercando di prendere piede in alcuni di essi, o semplicemente di utilizzarne alcuni per un ulteriore avanzamento. Vorrei ringraziare i nostri guerrieri che mantengono le loro posizioni e distruggono l’occupante. Artiglieria, droni – tutti coloro che sono coinvolti e sono coinvolti in modo efficace – vi sono grato. Il nostro compito è ovvio: dobbiamo infliggere quante più perdite possibili all’occupante. In particolare, alla periferia di Vovchansk, la situazione è estremamente difficile: la città è costantemente sotto il fuoco russo e i nostri militari contrattaccano aiutando i residenti locali. Ed è molto importante che tutti coloro che si trovano direttamente lì, nella regione di Kharkiv, dimostrino ora la massima efficienza. Nelle Forze Armate, nelle forze di sicurezza, negli enti locali, nelle comunità. Tutto dipende da ciò di cui sei capace in una guerra: se riesci a resistere agli attacchi e a mantenere la tua posizione in modo che tutti gli altri possano fare lo stesso. La cosa fondamentale è la nostra resilienza e i risultati dell’Ucraina nelle battaglie.

All’inizio della giornata, il comandante in capo Oleksandr Syrskyi ha descritto la situazione nell’oblast di Kharkiv come “difficile”, affermando che le truppe ucraine stanno combattendo nelle zone di confine e “stanno facendo di tutto per mantenere le loro linee e posizioni difensive “.

“Prestiamo costante attenzione anche ad altre aree delle operazioni di combattimento, compreso il settore di Donetsk, dove la situazione non è meno intensa. In effetti, l’idea alla base degli attacchi nella regione di Kharkiv è quella di ridurre le nostre forze e minare le basi morali e motivazionali della capacità degli ucraini di difendersi. La direzione Pokrovsk è la più difficile, nonostante tutto. Solo oggi si sono già verificati trenta combattimenti in direzione di Pokrovsk. Anche le direzioni Lyman e Vremivka sono difficili. Kramatorsk. Kupyansk. I nostri guerrieri stanno rispondendo adeguatamente all’occupante e facendo tutto il possibile, spesso impossibile, per scoraggiare gli assalti russi e rispondere – rispondere all’occupante con il fuoco”.

Il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov ha riferito alle 22:40 che in città è scoppiata un’esplosione. Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv, ha avvertito che i russi avrebbero colpito. “Charkiv e periferia: attenzione!” – ha esortato.