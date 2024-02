AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che il ritiro da Avdiyivka è stata una decisione assolutamente logica, giusta e professionale per preservare la vita dei nostri soldati.

“Per noi questo è il compito più importante. Proteggiamo la nostra gente, i nostri soldati – perché questa è protezione. Le armi dei nostri partner aiutano a ripristinare la pace nel nostro territorio, ma prima di tutto l’esercito protegge le persone. Pertanto, in ordine per non essere circondati, si è deciso di partire verso altre frontiere”, ha detto il leader ucraino alla conferenza di Monaco.

Il ritiro delle forze armate dalla città non significa che il paese aggressore abbia catturato qualcosa: durante due anni di guerra su vasta scala, la Federazione Russa ha distrutto solo piccoli villaggi, città e la vita degli ucraini. Dall’ottobre dello scorso anno, l’esercito occupante ha cercato di sfondare ad Avdiivka con tutte le sue armi e forze, provocando la morte di migliaia di occupanti.

“Depauperamento del loro esercito, credo che questo sia un compito che i nostri militari svolgono costantemente. Il prossimo sarà il recupero, aspetteremo le armi, che scarseggiano. Non ci sono armi a lungo raggio. La Russia le ha, ma noi sì non li abbiamo. Contiamo sul sostegno dei nostri partner,” – ha aggiunto Zelenskyj.

Il presidente sottolinea che l’Ucraina può vincere. Il nostro esercito è limitato solo dalla portata e dalla sufficienza dei mezzi di distruzione, che non dipendono solo dal nostro Paese.

“La situazione ad Avdiivka lo conferma. Sfortunatamente, mantenere l’Ucraina in una carenza artificiale di armi, in particolare nella carenza di artiglieria e di armi a lungo raggio, consente a Putin di adattarsi all’intensità delle ostilità. Questo indebolimento della democrazia mina la nostra capacità congiunta “, ha concluso il capo dello Stato.

Come riportato dall’Istituto per lo studio della guerra, l’Ucraina continua a cercare di compensare il vantaggio russo in termini di manodopera e mezzi materiali e tecnici, utilizzando sistemi e attrezzature più moderni . Tuttavia, questi sforzi sono vanificati dai continui ritardi negli aiuti occidentali.

Il veterano dell’operazione antiterrorismo ed esperto militare Yevhen Dykiy ha dichiarato che c’è una significativa “fame di munizioni” in tutta la linea del fronte . Quasi una settimana fa aveva predetto che l’Ucraina avrebbe potuto perdere Avdiivka a causa di ciò.

Oggi Dykiy ha affermato che l’Ucraina ha una carenza di tutti e tre i calibri principali : 155 mm della NATO, 152 mm del modello sovietico e persino mine da 120 mm. Per questo motivo, i droni hanno iniziato ad essere utilizzati più attivamente. I droni FPV dovevano diventare la prima linea di difesa, e non la seconda, come era prima, e consentire al nemico di avvicinarsi.