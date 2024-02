Ucraina. Il colonnello Syrskyi ordina alle forze di difesa di ritirarsi da Avdiivka

Le forze russe probabilmente farebbero fatica ad avanzare a ovest di Avdiivka verso posizioni secondarie preparate verso le quali le forze ucraine si stanno ritirando.

Lo afferma l’Istituto per lo studio della guerra con sede a Washington nel suo ultimo rapporto. (ISW)

AgenPress – Il comandante in capo ucraino, colonnello generale Oleksandr Syrskyi, ha dichiarato nelle prime ore del mattino, ora ucraina, del 17 febbraio di aver ordinato alle forze ucraine all’interno di Avdiivka di ritirarsi in posizioni difensive più favorevoli per evitare l’accerchiamento e salvare la vita del personale ucraino.

L’annuncio di Syrskyi arriva dopo diverse aggressioni russe confermate alla periferia di Avdiivka nelle ultime 24 ore .

“Le forze russe probabilmente faticherebbero ad avanzare a ovest di Avdiivka verso posizioni secondarie preparate verso le quali le forze ucraine si stanno ritirando e probabilmente subirebbero perdite considerevoli se decidessero di attaccare frontalmente queste posizioni ucraine in campi aperti”, si legge nel rapporto.