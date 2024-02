Putin ricorda il buon rapporto con Trump. Biden? Non mi ricordo quando gli ho parlato l’ultima volta

AgenPress – “Avevo un buon rapporto con Trump, non è una questione di leader nelle relazioni tra Usa e Russia è una questione di mentalità”. Lo ha detto Vladimir Putin in un’intervista all’ex anchor di Fox Tucker Carlson.

“Non si tratta del leader. Non si tratta della personalità di una persona in particolare”, ha proseguito il leader del Cremlino ricordando di aver avuto “un ottimo rapporto con Bush. So che negli Stati Uniti veniva dipinto come una specie di ragazzo di campagna che non capiva nulla. Vi assicuro che non è così. Penso che abbia commesso molti errori nei confronti della Russia, ma ha esercitato pressioni sugli europei”.

“Non era peggiore di qualsiasi altro politico americano, russo o europeo e capiva quello che stava facendo meglio degli altri. Ho avuto un buon rapporto personale anche con Trump. Non è una questione di leader, è una questione di mentalità”.

“Biden? Non mi ricordo quando è stata l’ultima volta che ci ho parlato”, ha risposto, in tono sarcastico. “Non posso ricordarmi tutto”.

Putin si è chiesto perché gli Stati Uniti avessero bisogno di spendere così tanto per armare l’Ucraina per una guerra da lui lanciata in qualche modo simile ad una “guerra civile”.

“Gli Stati Uniti ne hanno bisogno? Perché? Sono a migliaia di chilometri dal loro territorio! Non hai altro da fare?” Ha detto Putin. Ha detto che c’erano mercenari provenienti dagli Stati Uniti, dalla Polonia e dalla Georgia che combattevano per l’Ucraina.

Alla domanda sui timori della NATO che la situazione possa degenerare in una guerra globale o in un conflitto nucleare, Putin ha detto che l’Occidente sta cercando di spaventare le sue popolazioni con il mito di una minaccia russa. Nonostante le preoccupazioni in Occidente, la Russia non ha utilizzato armi nucleari tattiche.