Gaza: la maggior parte dei nuovi sfollati solo con 1,5/2 litri d’acqua al giorno

AgenPress. “La maggior parte dei nuovi sfollati ha a disposizione solo 1,5/2 litri d’acqua al giorno. Per bere, cucinare e lavarsi. A volte un solo bagno per 500-700 persone”: Jonathan Crickx, Responsabile della Comunicazione dell’UNICEF Palestina, da X dell’Ufficio regionale UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, sulle terribili condizioni dei bambini a Rafah, Striscia di Gaza.

“Most of those newly displaced people have only 1.5 to 2 liters of water per day. This to drink, cook and to wash

"sometimes only one toilet for 500 to 700 people“ – Jonathan Cricks, UNICEF's Spokesperson shows us the dire conditions faced by children in shelters. Rafah, #Gaza pic.twitter.com/ftEV2ChyF4

— UNICEF MENA – يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) January 30, 2024