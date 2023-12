Roma. Seconda Edizione della mostra Luci nel Buio

AgenPress. Il 16 dicembre alle ore 18 nel Tempio di Santa Maria Maddalena a Capranica Prenestina (RM) verrà inaugurata la seconda edizione della mostra Luci nel Buio, curata da Don Davide Martinelli.

All’evento di inaugurazione prenderanno parte il pianista M° Gabriele Rubeo mentre Samuele Pasquali leggerà le poesie tratte dal testo “Dentro l’Uragano” di Franco Campegiani, che ha anche curato la prefazione al catalogo della mostra. L’ingresso è gratuito.

14 artisti esporranno le loro opere fino al 14 gennaio 2024. Questa seconda edizione segue negli intenti quella dello scorso anno che, come ha specificato il prof. Campegiani nell’introduzione al catalogo, ha il “compito di incoraggiare i valori spirituali propri dell’arte figurativa. Non una mostra di arte sacra rivolta al culto e alle esigenze della liturgia, ma una mostra di orizzonti umanistici, dove la spiritualità si manifesta come capacità di dialogo”. La spiritualità è intesa come un dialogo interiore, necessario non solo all’artista ma a tutti gli uomini per risplendere in un mondo dominato dalle ombre, un mondo in crisi. Questa parola, tanto pronunciata e abusata per descrivere i nostri tempi, in realtà contiene in sé un moto di creazione, di rinascita che è già insito nel concetto di fine apparente evocato nell’immaginario dei più.

Nella crisi del mondo contemporaneo, l’opera dell’artista si presenta come una luce, 14 piccoli fuochi di candele accese nella notte. Ma la luce non indica un percorso che si sviluppa all’orizzonte quanto un movimento che protende verso lo spirito, in alto, pur mantenendo la base ben salda a terra. Questo perché l’artista non ha pretesa di indicare un cammino da seguire ma presenta la propria individualità in un mondo che ci vorrebbe omologati, consenzienti e sottomessi alla tecnologia imperante.

È solo guardando verso l’alto ma con i piedi ben saldi al suolo che si può accogliere la crisi per trasformarla in qualcosa di nuovo, per trasformarla in un’opera che contenga in sé l’esperienza del vissuto ma mostri allo sguardo la forma che anela allo spirito.

Gli artisti in mostra sono:

Andrea Cerqua, Angelo Petraccone,Claudia Di Bernardino, Cristoforo Russo, Ermes Contrasti,Fabrizio Farina, Giuseppe Russo, Luca Fondi, Marco Orlandi, Raffaele Mollo, Barbara Conti, Roberto Mammucari, Roberto Rossi, Tina Colao.