Manovra. Anaao Assomed: nel 2024 6mila medici lasceranno il SSN per evitare il pesante taglio alla loro pensione

AgenPress – “Circa 6mila medici e dirigenti sanitari del SSn hanno già maturato i requisiti pensionistici o li matureranno nel 2024, ovvero 42 anni e 10 mesi di contributi e 67 anni di età. Prevediamo che ci sarà un esodo dal Ssn perché i professionisti che potranno andare in pensione sceglieranno probabilmente di farlo subito, per evitare il pesante taglio alla loro pensione – fino a 26mila euro l’anno – che scatterà dal primo gennaio 2024”.

E’ quanto afferma Pierino Di Silverio, segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri, l’Anaao Assomed.

In questo modo “si rischia un abbandono massiccio del Ssn già da subito”. Si delinea “un quadro nero per un Servizio sanitario già in crisi: alla più che probabile uscita di circa 6mila professionisti, si deve infatti sommare l’uscita di altri circa 4mila medici e dirigenti sanitari che ogni anno vanno generalmente in pensione pur non avendo maturato i requisiti. Numeri che vanno ad aggiungersi alla carenza di personale negli ospedali che attualmente è già stimata in almeno 15mila unità. Una tempesta perfetta che sta per abbattersi sulla sanità pubblica”.