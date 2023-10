ACN e APRE, insieme per la cybersicurezza

AgenPress. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea hanno firmato oggi 31 ottobre un accordo di collaborazione per azioni congiunte tese a supportare e potenziare la partecipazione ai bandi di finanziamento europei in cybersicurezza, gestiti dal Centro di competenza europeo in cybersicurezza (ECCC) e di cui l’Agenzia, in veste di Centro Nazionale di Coordinamento (NCC), cura la diffusione. Le due Agenzie si impegnano inoltre a realizzare iniziative mirate a generare ulteriori occasioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri. L’accordo prevede anche la possibile organizzazione congiunta di eventi per promuovere le citate opportunità di finanziamento messe a disposizione dall’ECCC, nonché il supporto di APRE nell’analisi della performance nazionale con riferimento alla partecipazione e all’aggiudicazione dei bandi europei in cybersicurezza.

“Con l’accordo di oggi mettiamo a segno un altro punto a favore della resilienza cyber del Paese – ha detto il Direttore Generale di ACN, Prefetto Bruno Frattasi – Per chi ha dei progetti da sviluppare nel settore della cybersicurezza esistono oggi moltissime opportunità. È vero però che per le piccole e medie imprese o per i piccoli enti spesso è difficile e faticoso partecipare a dei bandi per ottenere dei finanziamenti. Questa iniziativa è pensata proprio per rivolgersi anche a loro e l’ACN, nella funzione di Centro Nazionale di Coordinamento, è attiva per fornire assistenza tecnica a tutti coloro che intendano presentare proposte di progetti per i bandi gestiti dall’ECCC”.

“Nel corso degli anni, APRE ha stabilito numerosi accordi con molte istituzioni nazionali – ha sottolineato il Direttore di APRE, Marco Falzetti – La firma di questo accordo con ACN rafforza il rapporto di sinergia con il principale soggetto nazionale nel campo della Cybersicurezza, gettando le basi per una collaborazione che contribuisca ad rafforzare ulteriormente la partecipazione italiana nei progetti europei in questo campo”.