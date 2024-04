L’Egitto propone a Israele il rilascio di 33 ostaggi rimasti vivi, donne, anziani e malati

AgenPress – Una delegazione egiziana ha incontrato funzionari israeliani, alla ricerca di un modo per riavviare i colloqui per porre fine alla guerra a Gaza e restituire i restanti ostaggi israeliani. Lo ha detto un funzionario informato sugli incontri che ha parlato a condizione di anonimato, affermando che Israele non ha nuove proposte da fare, anche se è disposto a prendere in considerazione una tregua limitata in cui verrebbero rilasciati 33 ostaggi, invece dei 40 precedentemente discussi.

“Non ci sono attualmente colloqui sugli ostaggi tra Israele e Hamas, né c’è una nuova offerta israeliana a riguardo. C’è un tentativo da parte dell’Egitto di riavviare i colloqui con una proposta egiziana che comporterebbe il rilascio di 33 ostaggi: donne, anziani e malati”.

Funzionari dell’intelligence israeliana ritengono che ci siano 33 donne, anziani e malati in ostaggio rimasti vivi a Gaza , su un totale di 133 ancora detenuti da Hamas e altri gruppi terroristici palestinesi.

Non è stata presa alcuna decisione sulla durata della tregua, ma se un tale scambio fosse concordato , la pausa nei combattimenti sarebbe “sicuramente inferiore a sei settimane”, ha detto il funzionario.

La visita della delegazione egiziana ha fatto seguito alle notizie dei media israeliani di una visita al Cairo giovedì del capo dell’esercito israeliano, il tenente generale Herzi Halevi, e di Ronen Bar, il capo dello Shin Bet, il servizio di intelligence interno israeliano.

L’Egitto, preoccupato per un potenziale afflusso di profughi palestinesi dalla vicina Gaza se la guerra dovesse continuare con l’offensiva israeliana a lungo promessa nella città meridionale di Rafah, ha assunto un ruolo sempre più attivo nei negoziati.

“Gli egiziani stanno davvero prendendo in mano la situazione. L’Egitto vuole vedere progressi, anche perché è preoccupato per una potenziale operazione a Rafah”, ha detto il funzionario.

Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che non fa parte del gabinetto di guerra, ha comunicato a X che la delegazione egiziana è arrivata in seguito alla minaccia di entrare a Rafah e ha chiesto che tale operazione abbia inizio immediatamente.

Il Qatar, il precedente principale intermediario, era stato sempre più escluso, secondo il funzionario, dopo aver fallito nel rispondere alle richieste israeliane di espellere i leader di Hamas dal suo territorio o di frenare le loro finanze.

“Il Qatar è ancora coinvolto, ma in misura minore”, ha detto il funzionario. “È chiaro a tutti che non sono riusciti a mantenere i loro impegni, anche quando si è trattato di espellere Hamas o addirittura di chiudere i loro conti bancari”.

La visita della delegazione egiziana è avvenuta il giorno dopo che gli Stati Uniti e altri 17 paesi hanno lanciato un appello ad Hamas affinché rilasci tutti i suoi ostaggi come via per porre fine alla crisi a Gaza. Hamas ha promesso di non cedere alle pressioni internazionali.