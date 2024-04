Blinken: ci sono prove di interferenze cinesi nelle elezioni americane. Azioni se la Cina sostiene la Russia contro l’Ucraina

AgenPress – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti hanno prove di tentativi cinesi di “influenzare e probabilmente interferire” con le imminenti elezioni americane, nonostante un precedente impegno del leader Xi Jinping a non farlo.

Blinken ha rilasciato questi commenti a Kylie Atwood della CNN in un’intervista venerdì al termine di un viaggio di tre giorni in Cina, dove il massimo diplomatico americano ha trascorso ore incontrandosi con alti funzionari cinesi tra cui Xi, mentre i due paesi affrontavano una serie di questioni controverse. dai controlli tecnologici statunitensi al sostegno di Pechino a Mosca.

Blinken ha detto di aver ripetuto un messaggio che il presidente Joe Biden ha dato a Xi durante il vertice di San Francisco dello scorso novembre di non interferire nelle elezioni presidenziali americane del 2024. Quindi, secondo quanto riferito dalla CNN, Xi si era impegnato a garantire che la Cina non lo avrebbe fatto.

“Abbiamo visto, in generale, prove di tentativi di influenzare e probabilmente di interferire, e vogliamo assicurarci che ciò venga interrotto il più rapidamente possibile”, ha detto Blinken quando gli è stato chiesto se la Cina stesse violando finora l’impegno di Xi nei confronti di Biden.

“Qualsiasi interferenza da parte della Cina nelle nostre elezioni è qualcosa a cui guardiamo con molta attenzione ed è totalmente inaccettabile per noi, quindi volevo assicurarmi che ascoltassero di nuovo quel messaggio”, ha detto Blinken, aggiungendo che c’era preoccupazione per la Cina e altri paesi. i paesi sfruttano le divisioni sociali esistenti negli Stati Uniti nelle campagne di influenza.

Pechino ha ripetutamente affermato che non interferirà nelle elezioni americane, in base al principio di non interferenza negli affari interni di altri paesi. La Cina o attori ritenuti affiliati a Pechino sono stati accusati di interferenze politiche in altri paesi, come il Canada.

Il viaggio di Blinken – il secondo nel paese in meno di un anno – è l’ultimo di una serie di impegni ad alto livello culminati nel vertice Biden-Xi alla fine dell’anno scorso e che hanno visto i due paesi iniziare ad espandere ciò che era stato gravemente compromesso. diminuzione delle comunicazioni bilaterali.

“Siamo (ora) concentrati sulle aree in cui lavoriamo per cooperare, ma siamo anche molto schietti riguardo alle nostre differenze e questo è importante se vogliamo evitare la competizione che stiamo trasformando in conflitto”.

Blinken ha anche affermato di aver utilizzato il suo incontro per sollevare le preoccupazioni dell’amministrazione Biden riguardo al sostegno della Cina alla base industriale della difesa russa – e per sottolineare che ulteriori azioni saranno intraprese dagli Stati Uniti oltre alle sanzioni esistenti su più di 100 entità e individui cinesi se tale sostegno continua.

Gli Stati Uniti ritengono che il sostegno cinese stia consentendo alla Russia di aumentare la produzione di carri armati, munizioni e veicoli blindati – e di continuare il suo attacco contro l’Ucraina.

“Quello che abbiamo detto alla Cina è questo: intraprenderemo le azioni che già abbiamo intrapreso e, se ciò non si ferma, dovremo intraprendere ulteriori azioni e potete anche prevedere che altri paesi lo faranno (anche)”, ha detto Blinken, aggiungendo di aver sollevato la questione sia al ministro degli Esteri Wang Yi che a Xi. “Ci aspettiamo che agiscano e… se non lo fanno, lo faremo noi.”

Ha anche affermato che le controparti cinesi non hanno riconosciuto il ruolo di questi beni nella guerra in Ucraina. Invece, hanno caratterizzato questo come un commercio con la Russia e hanno affermato che il successo di Mosca non dipendeva dalla Cina, ha aggiunto Blinken.

Pechino ha precedentemente criticato gli Stati Uniti per aver mosso “accuse infondate” sui “normali scambi commerciali ed economici” tra Cina e Russia.

La Cina sostiene da tempo di mantenere la neutralità nella guerra in Ucraina e ha continuato a presentarsi come potenziale mediatore di pace nel conflitto, anche se ha rafforzato i suoi legami economici, strategici e diplomatici con la Russia dall’inizio della guerra.