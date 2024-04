Gli Stati Uniti rivedono le regole che limitano le esportazioni di chip verso la Cina

AgenPress. L’amministrazione del presidente Joe Biden rivede le regole volte a rendere più difficile per la Cina l’accesso ai chip e agli strumenti di intelligenza artificiale (AI) americani. In questo modo gli Stati Uniti cercano di rallentare lo sviluppo della produzione di chip in Cina per motivi di sicurezza nazionale.

Le regole mirano a fermare le spedizioni di chip avanzati di intelligenza artificiale progettati da Nvidia e altre aziende in Cina. Washington sta aumentando la pressione su Pechino per le preoccupazioni che il suo settore tecnologico possa contribuire a rafforzare l’esercito cinese.

Le nuove regole entreranno in vigore giovedì 4 aprile. Chiariscono ad esempio che le restrizioni sulla fornitura di chip valgono anche per i computer portatili che li contengono. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, che gestisce i controlli sulle esportazioni, ha affermato che continuerà ad aggiornare le restrizioni sulle forniture tecnologiche alla Cina per semplificarle e perfezionarle.