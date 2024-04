Gaza. Hamas afferma di aver ricevuto la risposta di Israele alla sua proposta di cessate il fuoco

AgenPress – Hamas ha dichiarato di aver ricevuto la risposta ufficiale di Israele alla sua ultima proposta di cessate il fuoco e rilascio ostaggi e che la studierà prima di presentare la sua risposta, ha detto in un comunicato il vice capo del gruppo a Gaza.

“Oggi il movimento di Hamas ha ricevuto la risposta ufficiale alla propria proposta di cessate il fuoco, consegnata ai mediatori egiziano e del Qatar il 13 aprile”, ha detto in una breve dichiarazione Khalil al-Hayya, vice capo del braccio politico di Hamas a Gaza. “Il movimento – conclude – studierà questa proposta e, successivamente, presenterà la propria risposta”.

Dopo più di sei mesi di guerra con Israele a Gaza , i negoziati rimangono in fase di stallo, con Hamas che mantiene le sue richieste secondo cui qualsiasi accordo deve porre fine alla guerra.

Una delegazione egiziana ha visitato Israele venerdì per discutere con funzionari israeliani, alla ricerca di un modo per riavviare i colloqui per porre fine al conflitto e restituire gli ostaggi rimasti presi quando i combattenti di Hamas hanno fatto irruzione nelle città israeliane il 7 ottobre, ha detto un funzionario informato sugli incontri.

Il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato, ha detto che Israele non ha nuove proposte da fare, anche se è disposto a prendere in considerazione una tregua limitata in cui 33 ostaggi sarebbero rilasciati da Hamas, invece dei 40 precedentemente discussi.

Giovedì gli Stati Uniti e altri 17 paesi hanno lanciato un appello ad Hamas affinché rilasci tutti i suoi ostaggi come via per porre fine alla crisi.