Nyt,. Se Rafah venisse attaccata, gli Usa invieranno meno armi a Israele. A rischio rilascio ostaggi e cessate il fuoco

AgenPress – Se Israele invadesse Rafah nel sud della Striscia, il presidente Joe Biden potrebbe considerare di restringere la vendita di alcune armi allo stato ebraico. Lo ha sostenuto in un fondo sul New York Times (Nyt) il giornalista Thomas Friedman che cita alcune fonti Usa secondo cui l’amministrazione Biden crede che l’annunciata operazione di terra a Rafah possa mettere anche in pericolo un accordo con Hamas per il rilascio degli ostaggi.

Non solo, l’invasione di Rafah – secondo le stesse fonti – metterebbe a rischio le iniziative che gli Usa intendono promuovere nella regione. In sostanza, “la formazione di una forza di pace araba che potrebbe rimpiazzare l’esercito israeliano a Gaza, un accordo diplomatico sulla sicurezza tra Israele, Arabia Saudita, Stati Uniti e palestinesi e, infine, l’unione di stati arabi moderati e alleati europei in una coalizione contro le minacce missilistiche dell’Iran nei confronti di Israele”. Tutte iniziative collegate – ha sottolineato Friedman – legate al fatto che Israele lascia la Striscia e raggiunga un cessate il fuoco.