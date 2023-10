Ue. Charles Michel, “Israele ha il diritto di difendersi nel pieno rispetto del diritto internazionale, in particolare umanitario”

AgenPress – “Le tragiche scene che si stanno verificando nella Striscia di Gaza a causa dell’assedio e della mancanza di beni di prima necessità, combinate con la distruzione portata dai significativi bombardamenti, stanno sollevando campanelli d’allarme nella comunità internazionale”.

Lo scrive il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella lettera d’invito ai leader Ue per il vertice straordinario del 17 ottobre. Michel esprime solidarietà al popolo di Israele e alle vittime degli attacchi terroristici, evidenziando che “Israele ha il diritto di difendersi nel pieno rispetto del diritto internazionale, in particolare umanitario”.

“L’Unione deve adoperarsi per fornire assistenza umanitaria ed evitare un’escalation regionale del conflitto e qualsiasi violazione del diritto umanitario”, evidenzia il presidente del Consiglio europeo, indicando ai leader Ue la necessità di “un forte impegno con gli attori regionali” in quanto “sono i più colpiti dal conflitto e possono svolgere un ruolo efficace”. “Non dovremmo mai perdere di vista l’importanza di ricercare una pace duratura e sostenibile basata su una soluzione a due Stati attraverso sforzi rinvigoriti nel processo di pace in Medio Oriente”.