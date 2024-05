La Russia inizia esercitazioni tattiche sulle armi nucleari vicino al confine con l’Ucraina

AgenPress – Le forze russe hanno avviato esercitazioni militari vicino all’Ucraina simulando l’uso di armi nucleari tattiche in risposta a ciò che Mosca considera minacce da parte di funzionari occidentali riguardo ad un maggiore coinvolgimento nel conflitto.

Vladimir Putin ha ordinato le esercitazioni all’inizio di questo mese con una mossa che secondo i funzionari russi era un avvertimento all’Occidente di non intensificare ulteriormente le tensioni.

Il Cremlino è stato particolarmente irritato dal presidente francese, Emmanuel Macron, che ha ventilato la possibilità di inviare truppe europee per combattere la Russia in Ucraina, e dalle osservazioni del ministro degli Esteri britannico, David Cameron, che ha affermato che l’Ucraina ha il diritto di utilizzare le armi fornite da Londra per colpire siti in Russia .

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato martedì un filmato che mostrava camion che trasportavano missili in un campo dove erano stati preparati i sistemi di lancio e truppe in un aeroporto che preparavano un bombardiere per trasportare una testata nucleare.

Le esercitazioni si stanno svolgendo nel distretto militare meridionale della Russia, con sede a Rostov sul Don, che confina con l’Ucraina e comprende parti del paese occupate dalla Russia.

Il ministero ha affermato che si trattava della prima fase delle esercitazioni, che prevedevano la pratica del caricamento dei veicoli di lancio, la guida ai siti di lancio e il caricamento degli aerei con missili ipersonici Kinzhal.

La Russia dispone di numerosi sistemi d’arma in grado di fornire testate nucleari tattiche, ovvero progettate per l’uso sul campo di battaglia, al contrario delle testate strategiche che potrebbero spazzare via intere città.

A differenza delle armi strategiche, che sono state soggette ad accordi sul controllo degli armamenti tra Russia e Stati Uniti, le armi tattiche non sono mai state limitate da tali patti, e la Russia non ha rilasciato il loro numero o altri dettagli su di esse.

Putin ha spesso evocato l’arsenale nucleare di Mosca nei primi giorni dell’invasione dell’Ucraina, impegnandosi ripetutamente a utilizzare tutti i mezzi necessari per difendere la Russia. In seguito è sembrato moderare la sua retorica, secondo quanto riferito dopo che i funzionari cinesi lo hanno convinto ad abbandonare le sue minacce nucleari, ma recentemente ha avvertito i paesi della NATO che avrebbero rischiato di provocare una guerra nucleare se avessero schierato truppe in Ucraina.

In un recente discorso per celebrare la vittoria dell’Unione Sovietica nella seconda guerra mondiale, ha affermato che le armi nucleari del paese sono “sempre pronte al combattimento”.

Sempre martedì, un generale russo licenziato l’anno scorso dopo aver lamentato i problemi affrontati dalle sue truppe in Ucraina è stato arrestato con l’accusa di corruzione.

Il Magg. Gen. Ivan Popov, che comandava la 58a forza d’armi combinata, che sta combattendo in prima linea vicino a Zaporizhzhia, ha detto l’estate scorsa di essere stato licenziato dopo aver sollevato problemi sul campo di battaglia, inclusa la mancanza di fuoco di controbatteria, e morti e le ferite che l’esercito ha subito a causa degli attacchi ucraini.

Senza nominarli, Popov sembrò attaccare il capo dell’esercito, Valery Gerasimov, e l’allora ministro della difesa, Sergei Shoigu, due dei militari più potenti del paese, accusandoli di pugnalare il paese alle spalle.

L’arresto di Popov è avvenuto nel contesto del più grande rimpasto nel ministero della Difesa e nell’esercito dall’inizio della guerra in Ucraina, più di due anni fa, aumentando le aspettative di possibili ulteriori purghe.

Putin ha rimosso il suo alleato di lunga data Shoigu dal suo ruolo di ministro della Difesa all’inizio di questo mese. Anche altri due alti funzionari della difesa sono stati arrestati con l’accusa di corruzione.