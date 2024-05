Usa. In Alaska un alce ha ucciso un fotografo che voleva fotografare i suoi cuccioli

AgenPress – Un uomo di 70 anni dell’Alaska che stava tentando di scattare foto di due vitelli di alce appena nati è stato aggredito e ucciso dalla madre.

L’uomo ucciso domenica è stato identificato come Dale Chorman di Homer, ha detto Austin McDaniel, portavoce del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell’Alaska. La femmina dell’alce aveva da poco dato alla luce i vitelli di Omero.

“Mentre stavano camminando attraverso i cespugli alla ricerca dell’alce, è stato allora che l’alce mucca ha attaccato Dale”.

L’aggressione è avvenuta mentre i due stavano scappando, ha detto. Il secondo uomo, che non è stato identificato pubblicamente, è rimasto illeso.

Quella persona non ha assistito all’attacco, quindi le autorità non possono dire se l’alce abbia ucciso Chorman prendendolo a calci o calpestandolo, o con una combinazione di entrambi.

I medici hanno dichiarato morto Chorman sul posto. L’alce mucca ha lasciato l’area, hanno detto gli Alaska State Troopers in un post online.

Nel 1995, un alce colpì a morte un uomo di 71 anni mentre cercava di entrare in un edificio nel campus dell’Università dell’Alaska Anchorage. Testimoni hanno detto che gli studenti avevano lanciato palle di neve e molestato l’alce e il suo vitello per ore, e gli animali erano agitati quando l’uomo cercava di superarli.

Ci sono fino a 200.000 alci in Alaska, uno stato con una popolazione umana di circa 737.000 abitanti.

Gli animali normalmente non sono aggressivi, ma possono diventarlo se provocati, secondo il sito web del Dipartimento statale della pesca e della selvaggina.

Un alce mucca diventerà molto protettivo nei confronti dei giovani vitelli e attaccherà gli umani che si avvicinano troppo, dice il dipartimento.

“La stagione del parto per le alci è il momento in cui sicuramente vuoi dare loro spazio extra. Le alci di mucca con i vitelli saranno tra le alci più aggressive con cui entrerai in contatto.”

Le persone non dovrebbero spaventare gli animali o intromettersi tra una madre e i suoi vitelli. “Quegli alci diventeranno imprevedibili e lavoreranno per proteggere i loro vitelli ad ogni costo”, ha detto McDaniel.

La più grande della famiglia dei cervi, una piccola alce femmina adulta può pesare fino a 800 libbre (363 chilogrammi), mentre un grande maschio adulto può pesare il doppio, secondo Fish and Game. Gli animali possono raggiungere un’altezza di quasi 6 piedi (1,8 metri).