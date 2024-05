La Corte penale internazionale chiede l’ arresto di Netanyahu e Sinwar (Hamas). “Oltraggio morale di proporzioni storiche”

AgenPress – Il procuratore capo della Corte penale internazionale Khan ha chiesto alla Camera preliminare del tribunale di emettere mandati di arresto contro il premier israeliano Netanyahu e il ministro della Difesa Gallant per ‘crimini di guerra e contro l’umanità’ nella Striscia di Gaza dall’8 ottobre 2023 e contro i leader di Hamas Sinwar, Deif, Haniyeh e Al Masri per “crimini di guerra e contro l’umanità” commessi in Israele e nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. “Ipocrisia e vergogna internazionale”, la reazione da Tel Aviv. “Messi sullo stesso piano vittima e carnefice”, attacca Hamas.

Netanyahu ha reagito con rabbia alla notizia che avrebbe potuto affrontare un mandato di arresto per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Si è trattato di “un oltraggio morale di proporzioni storiche”, ha affermato Benjamin Netanyahu. Israele stava “conducendo una guerra giusta contro Hamas, un’organizzazione terroristica genocida che ha perpetrato il peggior attacco contro il popolo ebraico dai tempi dell’Olocausto”.

In un aspro attacco personale, Netanyahu ha affermato che Karim Khan, il procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI), è stato uno dei “grandi antisemiti dei tempi moderni”.

Il signor Khan, ha detto, era come i giudici della Germania nazista che negavano i diritti fondamentali degli ebrei e consentivano l’Olocausto. La sua decisione di richiedere mandati di arresto contro il primo ministro e il ministro della difesa israeliani stava “versando insensibilmente benzina sul fuoco dell’antisemitismo che infuria in tutto il mondo”.

Netanyahu parlava inglese nel video diffuso dal suo ufficio. Lo fa quando vuole che il suo messaggio raggiunga il pubblico straniero che più conta per lui, negli Stati Uniti.

L’indignazione espressa dal primo ministro, e ripresa dalla leadership politica israeliana, è stata generata da pagine di linguaggio giuridico accuratamente scelto in una dichiarazione rilasciata da Khan, il procuratore capo della CPI che è un avvocato del re britannico. Parola dopo parola, riga dopo riga, si sommano a una serie devastante di accuse contro i tre leader più importanti di Hamas, nonché contro il primo ministro e il ministro della difesa israeliani. La determinazione ad applicare il diritto internazionale e le leggi sui conflitti armati a tutte le parti, non importa chi siano, è al centro della dichiarazione di Khan in cui espone la sua giustificazione per aver richiesto mandati di arresto. “Nessun soldato di fanteria, nessun comandante, nessun leader civile – nessuno – può agire impunemente”. La legge, dice, non può essere applicata in modo selettivo. Se ciò accadrà, “creeremo le condizioni per il suo collasso”. È la decisione di adeguare la condotta di entrambe le parti al modello del diritto internazionale che sta provocando tanta rabbia, e non solo in Israele.