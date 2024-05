Lazio: Mattia (Pd), dove sono i buoni sport 2024?

Interrogazione in Consiglio regionale su mancata erogazione bonus per ragazzi e persone fragili

AgenPress. “Che fine hanno fatto i buoni sport per il 2024, rivolti a persone con disagio economico, sociale e disabilità, rifinanziati nella legge di bilancio regionale con 280mila euro grazie ad un emendamento a mia prima firma ad oggi ancora inattuato?”.

Questo, in sintesi, il quesito dell’interrogazione sulla mancata erogazione dei buoni sport 2024 depositata alla Pisana dalla consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

“Si tratta di bonus di cui le famiglie dovrebbero poter beneficiare nell’anno in corso: o tramite corsi da tenersi nella stagione estiva o con la ripresa delle attività scolastiche dal mese di settembre. Siamo ormai quasi alla fine dell’anno scolastico ma ad oggi non risulta siano stati assunti gli atti amministrativi per individuare un soggetto attuatore e per far partire gli avvisi pubblici per l’erogazione dei buoni sport – spiega Mattia –.

Eppure si tratta di una misura che nella scorsa legislatura ha riscosso enorme successo, con l’erogazione, nelle annualità 2020 e 2021, di 5.160 buoni per un importo totale di 2 milioni e 130mila euro, di cui hanno beneficiato minori (86,79%), persone con disabilità (12,69%) e over 65 (0,52%).

La Giunta Rocca dica come e quando ritenga di procedere all’erogazione dei buoni sport previsti e finanziati nel bilancio regionale con 280mila euro per l’annualità 2024”, conclude Mattia.