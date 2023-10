Romania. Zhovkva, metteremo a disposizione gli aeroporti per addestramento dei piloti di guerra ucraini

AgenPress – Il vice capo dell’ufficio del presidente ucraino, Ihor Zhovkva, afferma che la Romania metterà a disposizione i suoi aeroporti per l’addestramento dei piloti di guerra ucraini. Il centro di formazione sarà lanciato entro la fine dell’anno.

“Purtroppo si presta pochissima attenzione al fatto che la Romania metterà a disposizione i suoi aeroporti per addestrare i piloti ucraini. Se ne è discusso e, letteralmente entro la fine dell’anno, verrà aperto un corrispondente centro di addestramento in Romania. Non sarà solo per i piloti ucraini, sarà per gli alleati della NATO. Ma i piloti ucraini si addestreranno allo stesso livello di quelli che rappresentano la Romania e altri alleati. Si addestreranno su aerei forniti loro dai membri della coalizione aeronautica. Cioè, la Romania è uno dei anche i nostri alleati più affidabili in questo senso”, ha sottolineato Zhovkva, parlando dell’esito della recente visita del presidente Volodymyr Zelenskyj in Romania.