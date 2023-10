Scholtz. Vieteremo a Hamas di operare in Germania. Senza l’aiuto dell’Iran non avrebbe attaccato Israele, paese che dobbiamo difendere

AgenPress – “Il Ministero federale degli Interni vieterà ad Hamas di operare in Germania”: lo ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in parlamento secondo il testo dei suo discorso diffuso dall’Ufficio stampa del governo.

“Un’associazione come Samidoun, i cui componenti festeggiano in strada i più brutali atti di terrore, sarà vietata in Germania. La nostra legge sulle associazioni è una spada affilata e noi, in quanto Stato forte e di diritto, la useremo in questo caso”, ha aggiunto Scholz. Il riferimento del cancelliere, implicito, è chiaramente alla manifestazione di circa 50 persone che sabato sera, il giorno dell’attacco di Hamas a Israele, si erano radunate a Neukoelln, un distretto sud-orientale di Berlino per una manifestazione pro-palestinese indetta da Samidoun. Suoi militanti, nel pomeriggio, avevano distribuito dolci a passanti “per celebrare la vittoria della resistenza”, come aveva scritto su Instagram la stessa organizzazione.

“Finora non abbiamo prove tangibili che l’Iran abbia dato un sostegno concreto e operativo a questo vile attacco di Hamas. Ma è chiaro a tutti noi che senza il sostegno iraniano negli ultimi anni, Hamas non sarebbe stato in grado di compiere questi attacchi senza precedenti in territorio israeliano”.

“La nostra storia, la nostra responsabilità derivante dall’Olocausto, ci impone il dovere perenne di difendere l’esistenza e la sicurezza dello Stato di Israele. In questo momento, c’è un solo posto per la Germania: quello saldamente al fianco di Israele”, la cui “sicurezza” è “la ragion di Stato della Germania”.