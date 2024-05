Usa. Biden: è “oltraggiosa” la decisione della Corte penale internazionale di richiedere un mandato di arresto per Netanyahu

AgenPress – “Vorrei essere chiaro: qualunque cosa questo pubblico ministero possa implicare, non esiste equivalenza tra Israele e Hamas. Saremo sempre al fianco di Israele contro le minacce alla sua sicurezza”.

Lo ha dettoil presidente degli Stati Uniti Joe Biden definendo la decisione “oltraggiosa”, del procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan di chiedere mandati di arresto per il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant insieme a tre leader dell’organizzazione terroristica Hamas.

Nella sua stessa dichiarazione, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che l’amministrazione Biden “respinge sostanzialmente” la decisione di Khan e ha messo in dubbio la legittimità e la credibilità della sua indagine, sottolineando che il pubblico ministero avrebbe dovuto visitare a breve Israele per ascoltare le sue argomentazioni, ma invece è andato avanti. La televisione annuncia le accuse.

“Respingiamo l’equivalenza, proposta dal procuratore, tra Israele e Hamas. È vergognoso. Hamas è una brutale organizzazione terroristica che ha compiuto il peggior massacro di ebrei dai tempi dell’Olocausto e tiene ancora in ostaggio dozzine di persone innocenti, compresi gli americani”, ha detto Blinken.

Il segretario di Stato ha ribadito la posizione di lunga data degli Stati Uniti secondo cui la Corte penale internazionale non ha giurisdizione sul conflitto israelo-palestinese, in gran parte a causa del fatto che Israele – e gli Stati Uniti – non sono membri della corte.

“La CPI è stata istituita dai suoi stati parti come tribunale con giurisdizione limitata. Tali limiti sono radicati nei principi di complementarità, che non sembrano essere stati applicati qui, nella fretta del pubblico ministero di ottenere questi mandati di arresto piuttosto che concedere al sistema legale israeliano una piena e tempestiva opportunità di procedere”, ha detto Blinken.

“In altre situazioni, il pubblico ministero ha rinviato alle indagini nazionali e ha collaborato con gli Stati per concedere loro il tempo di indagare. Il pubblico ministero non ha concesso la stessa opportunità a Israele, che ha in corso indagini sulle accuse contro il suo personale”, ha continuato.

“Ci sono anche questioni procedurali profondamente preoccupanti”, ha detto Blinken lunedì. “Nonostante non fosse un membro della corte, Israele era pronto a collaborare con il pubblico ministero. In effetti, lo stesso procuratore avrebbe dovuto visitare Israele già la prossima settimana per discutere le indagini e ascoltare il governo israeliano. Lo staff del pubblico ministero sarebbe dovuto sbarcare in Israele oggi per coordinare la visita. Israele è stato informato che non erano saliti sul volo nello stesso momento in cui il pubblico ministero è andato alla televisione via cavo per annunciare le accuse.

“Queste e altre circostanze mettono in discussione la legittimità e la credibilità di questa indagine”, ha aggiunto. “Fondamentalmente, questa decisione non aiuta e potrebbe mettere a repentaglio gli sforzi in corso per raggiungere un accordo di cessate il fuoco che consentirebbe di liberare gli ostaggi e aumentare l’assistenza umanitaria, che sono gli obiettivi che gli Stati Uniti continuano a perseguire incessantemente”.