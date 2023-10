Nato. Stoltenberg: nonostante le difficoltà la controffensiva avanza, gli ucraini riconquistano terreno

AgenPress – La controffensiva delle truppe ucraine, nonostante tutte le difficoltà, procede. Le truppe ucraine stanno riconquistando le loro posizioni e gli invasori russi stanno perdendo terreno.

“La controffensiva sta procedendo. Non sarebbe mai stato facile. Il campo di battaglia è pesantemente minato; i russi trincerano da mesi. Ma gli ucraini stanno andando avanti. Stanno riguadagnando terreno e la Russia sta perdendo terreno”, ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg durante la riunione del Consiglio NATO-Ucraina nella sessione dei ministri della Difesa a Bruxelles.

Secondo Stoltenberg, durante l’incontro si discuterà della situazione in Ucraina e del sostegno a lungo termine dell’Alleanza al nostro Paese.

“L’Ucraina può contare sul continuo sostegno della NATO per affermarsi come Stato democratico indipendente e per integrarsi nella famiglia euro-atlantica, alla quale l’Ucraina appartiene di diritto. Resteremo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”.