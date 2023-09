Primo accordo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale con un’agenzia estera

AgenPress. Il Prefetto Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ha firmato il 28 settembre a Tunisi un protocollo d’intesa con il Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Cyber Sicurezza (ANCS) tunisina, Yacine Djemaiel, alla presenza del Ministro delle Tecnologie della Comunicazione, Nizar Ben Neji. Si tratta del primo accordo stipulato da ACN con un’agenzia omologa estera.

Il Protocollo individua gli ambiti di collaborazione, tra cui lo scambio di informazioni sugli attacchi informatici e di buone pratiche in materia di risposte agli attacchi e l’organizzazione di attività di formazione, ricerca e scambio di esperti.

“ Le sfide comuni e la natura transnazionale della minaccia informatica ci spingono a rafforzare la nostra collaborazione. Stipulare un accordo con la Tunisia è per noi d’importanza strategica, per rafforzare la sicurezza dello spazio cibernetico e per consolidare la cooperazione nel Mediterraneo” ha dichiarato il Direttore Generale di ACN, Prefetto Bruno Frattasi.