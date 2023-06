- Advertisement -

AgenPress. Porto a nome mio personale e di Unione Cristiana voto di pronta guarigione a Papa Francesco ricoverato oggi al Policlinico Gemelli per un delicato intervento chirurgico all’intestino.

I credenti si riuniscano in preghiera vigilando e orando per le sorti della operazione chirurgica. A Papa Francesco un affettuoso augurio di pronta guarigione e il ritorno ai suoi impegni”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.