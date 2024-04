25 aprile. Savino (MEF): “Simbolo di un Paese che ha saputo trovare un punto di unione nella lotta per la libertà e la dignità umana”

AgenPress. “Buona Festa della Liberazione! Buona Festa della Libertà!

Poco fa ho riascoltato le parole pronunciate da Silvio Berlusconi, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, nel suo discorso a Onna nel 2009, pochi giorni dopo il devastante terremoto dell’Aquila. Parole che ho sentito ancora più vive dopo la mia recentissima visita nel capoluogo abruzzese.

Un discorso, che ha lasciato alla storia, da vero uomo di Stato, in cui ricordava “lo ‘spirito di unità nazionale’ che animò tutti i protagonisti della resistenza che seppero accantonare le differenze più profonde, politiche, religiose, sociali, per combattere insieme una battaglia di civiltà e di libertà per se stessi e per i loro figli. I cattolici e i comunisti, i liberali e i socialisti, i monarchici e gli azionisti, e con loro i militari rimasti fedeli non ad un’idea politica ma all’onore della Patria, pur mossi da ideali profondamente diversi e da una diversa visione del futuro della Nazione, di fronte a un dramma comune, scrissero, ciascuno per la propria parte, ma con eguali dignità e passione, una grande pagina della nostra storia. Una straordinaria pagina sulla quale si fonda la nostra Costituzione, baluardo delle nostre libertà e dei nostri diritti”.

La Festa della Liberazione è un momento per celebrare i valori di resistenza e rinascita che hanno caratterizzato la nostra lotta durante la Seconda Guerra Mondiale. Come sottolineato da Berlusconi, il 25 aprile è il simbolo di un Paese che, nonostante le profonde divergenze e le difficoltà, ha saputo trovare un punto di unione nella lotta per la libertà e la dignità umana. È un giorno che mi ricorda il coraggio di quei giovani che, con il sacrificio supremo, hanno restituito onore e libertà alla nostra patria.

Il nostro dovere oggi è di proseguire su questa strada di unità e rispetto reciproco, promuovendo i valori di libertà e democrazia che formano il cuore della nostra Repubblica. Celebrare il 25 aprile significa riaffermare il nostro impegno a costruire un futuro di pace, sicurezza e prosperità per tutti.

Viva l’Italia, viva la Repubblica e viva il 25 aprile, la festa di tutti noi italiani che amiamo la libertà e che, ogni giorno, lavoriamo per preservarla”.

Lo scrive il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Segretario Regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino.