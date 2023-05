Riforme. Meloni apre a commissione ad hoc chiesta da Conte. “Contrario elezione diretta presidente o premier”

- Advertisement -

AgenPress – “Valuteremo anche la proposta che avete fatto sulla legge ad hoc relativa alla procedura delle riforme. Credo si possa dialogare su tutto purché non ci siano intenti dilatori”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni rispondendo al presidente del M5S, Giuseppe Conte, che ha proposto di creare una commissione ad hoc.

Il leader del M5s ha detto, uscendo dall’incontro con la presidente del Consiglio Meloni: “Consapevoli che vada risolto problema instabilità dei governi, ma non è emersa una soluzione condivisa in questo incontro. Il quadro deve rimanere equilibrato, non deve cioè mortificare il ruolo parlamentare nella mediazione, e neanche la funzione del presidente della Repubblica”.

“Il tema è che almeno da questo primo incontro non è arrivata una condivisione: siamo per soluzioni sensate e anche a un rafforzamento dei poteri del premier ma in un quadro equilibrato, che non mortifichi il modello parlamentare che è molto utile per l’inclusività e favorisce la soluzione dei conflitti. E ci sta molto a cuore la funzione del Presidente della Repubblica che è di garanzia e serve alla coesione nazionale, ha un ruolo chiave”.