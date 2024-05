Valditara: dalle Europee non mi aspetto ribaltoni nel Governo

AgenPress. “Comunque vada per i singoli partiti” alle elezioni europee “penso che non ci saranno scossoni particolari, la Lega è in crescita, Forza Italia mi sembra in buona salute, Fratelli d’Italia pure. Tutte le forze di governo godono di buona salute quindi non mi aspetto ribaltoni o implicazioni negative sul governo”.

Lo spiega il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, intervenendo alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord a Milano, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se il risultato alle europee potrebbe cambiare i rapporti di forza nel governo.

“Io penso di no perché le forze che compongono il governo sono molto unite, ognuna ha la sua peculiarità ed è giusto così – prosegue -, anzi è la bellezza di questa coalizione che però ha valori comuni che sono molto forti. Questa coalizione guarda al futuro e sarebbe molto difficile che ci sia oggi qualche soggetto che vuole spingere per sovvertirla, è l’unica che può far crescere il nostro Paese”.

“C’è una forte solidarietà e un forte legame fra i movimenti della maggioranza e non vedo interessi esterni a ribaltare questo governo – conclude -. Penso che il centrodestra si affermerà come sta facendo in tutte le Regioni italiane”.

Sullo sciopero contro l’autonomia indetto per il 9 maggio dai Cobas scuola e da altre organizzazioni del sindacalismo di base il ministro Valditara ha precisato “Non ci sarà nessuna frantumazione del sistema unitario dell’istruzione, tanto è vero che proprio noi abbiamo lanciato Agenda Sud, che mira a ricomporre la frattura che esiste oggi tra le due Italie, e proprio noi stiamo investendo risorse veramente imponenti nel mezzogiorno d’Italia. Direi che è una preoccupazione strumentale”.