Nel giorno del suo giuramento, Navalnya ha definito Putin un “bugiardo, ladro e assassino”

AgenPress. Yulia Navalnya ha definito Vladimir Putin un “bugiardo, ladro e assassino” pochi minuti prima dell’inizio della cerimonia di giuramento in cui il presidente russo inizia il suo quinto mandato come presidente.

“Con lui al timone, il nostro Paese non avrà né pace, né sviluppo, né libertà”, ha aggiunto, riferendosi all’attacco lanciato dall’esercito russo contro l’Ucraina. “Questa guerra è sanguinosa e insensata e nessuno la vuole, tranne Putin”, ha affermato Yulia Navalnya.

“In ognuno dei suoi mandati, la situazione peggiora ed è spaventoso immaginare cosa accadrà finché Putin rimarrà al potere” citando le centinaia di prigionieri politici in Russia, che sopportano condizioni disumane.

“Dobbiamo assicurarci che nessuno nel mondo creda a Putin, né in Russia né al di fuori dei suoi confini”, ha detto Navalnaya.

Il 16 febbraio 2024 Alexei Navalny è morto nella prigione in cui era detenuto in circostanze non chiarite. Yulia Navalnya, i suoi sostenitori e leader stranieri accusano il presidente russo di aver ucciso il leader dell’opposizione, che stava scontando una pena detentiva.