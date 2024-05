Gallant: “Se non ci saranno progressi nel rilascio degli ostaggi l’operazione a Gaza si intensificherà”

AgenPress. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha avvertito oggi che l’esercito è pronto a “intensificare” le operazioni militari contro Hamas “in tutta” la Striscia di Gaza se non ci saranno progressi nel rilascio degli ostaggi detenuti nel territorio palestinese.

“Siamo pronti a scendere a compromessi per riportare indietro gli ostaggi, ma se non avremo altra scelta, intensificheremo l’operazione in tutta la Striscia – nel sud, nel centro e nel nord”, ha detto Yoav Gallad durante i negoziati al Cairo.

L’accordo dovrebbe riguardare lo scambio di palestinesi detenuti da Israele con ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza.

“Questa operazione continuerà fino a quando non elimineremo Hamas nella zona di Rafah e nell’intera Striscia di Gaza o fino a quando non verrà restituito il primo ostaggio” – ha concluso detto Yoav Gallad -.