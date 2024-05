Isw. Il Cremlino usa il ricatto nucleare per convincere l’Occidente a smettere di fornire supporto militare all’Ucraina

AgenPress – Sembra che il Cremlino stia intensificando nuovamente una campagna di controllo riflessivo contro il processo decisionale occidentale utilizzando minacce nucleari e manipolazione diplomatica.

Lo ha affermato l’Istituto per lo studio della guerra (ISW) in una nuova valutazione della campagna offensiva russa.

Secondo gli analisti dell’ISW, il controllo riflessivo è un elemento chiave degli strumenti di guerra ibrida della Russia: è una tattica che si basa sul modellare un avversario con retorica mirata e operazioni di informazione in modo tale che l’avversario intraprenda volontariamente azioni vantaggiose per la Russia.

“La Russia ha spesso usato armi nucleari nel corso della sua invasione su vasta scala dell’Ucraina per indurre l’Occidente (l’avversario autodefinito della Russia) a smettere di fornire sostegno militare all’Ucraina, e queste armi nucleari sono diventate uno strumento usato frequentemente. forma di controllo riflessivo russo”, afferma il rapporto.

I funzionari russi sono elementi cruciali degli sforzi della Russia di utilizzare la retorica nucleare come forma di controllo riflessivo, come ha spesso riportato l’ISW. I funzionari russi programmano costantemente esercitazioni di prontezza nucleare e vaghe minacce di ritorsioni nucleari con importanti decisioni politiche occidentali riguardanti la guerra in Ucraina per costringere i decisori occidentali ad autodeprimersi e moderare il loro sostegno all’Ucraina.

L’attuale apparente rinascita della retorica nucleare, questa volta sotto forma di esercitazioni tattiche pianificate sulle armi nucleari, coincide con l’imminente arrivo di armi occidentali in Ucraina.

“I funzionari russi stanno probabilmente utilizzando l’operazione di informazione sulle armi nucleari per scoraggiare i partner occidentali dell’Ucraina dal fornire ulteriore supporto militare e per spaventare i decisori occidentali e impedire alle forze ucraine di utilizzare sistemi forniti dall’Occidente per attaccare obiettivi militari legittimi in Russia”, ha affermato ISW.

Le truppe russe si impegnano in esercitazioni nucleari di routine come parte di questa più ampia operazione di informazione retorica nucleare, ma l’ISW continua a valutare che è altamente improbabile che la Russia utilizzi un’arma nucleare tattica sul campo di battaglia in Ucraina o altrove.