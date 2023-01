Parroco sequestrato e rapinato, Nappi (Lega): assicurare subito i responsabili alla giustizia

- Advertisement -

AgenPress. “Gravissimo l’episodio che ha visto vittima don Raffaele del Duca, parroco della chiesa di Sant’Antonio a Brancaccio, di Torre del Greco.

Confidiamo nel lavoro di forze dell’ordine ed inquirenti affinché i responsabili dell’azione, ancora più infame perché consumata ai danni di uomo di chiesa e in sagrestia, vengano immediatamente assicurati alla giustizia, e paghino pesantemente per quanto commesso. A don Raffaele la nostra totale solidarietà e vicinanza per quanto subìto”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.