Nato. Biden, siamo uniti nel sostegno all’Ucraina. Putin non può permettersi di impadronirsi di un territorio vicino

“Putin pensava che la nostra unità sarebbe andata in frantumi alla prima prova. Pensava che i leader democratici sarebbero stati deboli. Ma pensava male”.

La Russia “non si può permettere a un paese di impadronirsi con la forza del territorio del suo vicino”.

Gli Stati Uniti e la NATO “si sono fatti avanti” insieme, ha detto Biden, indicando l’inizio della guerra quando ha affermato di essere in costante contatto con altri leader mondiali nell’alleanza e nell’Unione europea. Ha detto che da quel momento in poi, i paesi alleati hanno continuato a sostenere l’Ucraina mentre “difendono la loro integrità e sovranità”.

Biden ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina. “Non rinunceremo. Voglio dire. Il nostro impegno nei confronti dell’Ucraina non si indebolirà. Sosterremo la libertà oggi, domani e per tutto il tempo necessario. Gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di oltre 50 nazioni per assicurarsi che l’Ucraina si difenda, sia adesso che in grado di farlo anche in futuro”.

Biden ha osservato che nonostante quasi un anno e mezzo di guerra, l’Ucraina rimane libera e indipendente. Ha anche sottolineato che tutti vogliono che la guerra finisca a condizioni giuste che mantengano i principi fondamentali della carta delle Nazioni Unite: sovranità e integrità territoriale.

La difesa della libertà è la “vocazione della nostra vita”, mentre rimproverava con forza l’invasione russa dell’Ucraina durante il suo discorso di mercoledì a Vilnius, in Lituania.

“Sovranità, integrità territoriale. Questi sono due pilastri delle relazioni pacifiche tra le nazioni. Non si può permettere a un paese di impadronirsi con la forza del territorio del suo vicino. La Russia potrebbe porre fine a questa guerra domani ritirando le sue forze in Ucraina. Riconoscendo i suoi confini internazionali e cessando i suoi attacchi — attacchi disumani… da parte della Russia contro l’Ucraina. Sfortunatamente, la Russia non ha mostrato, finora, alcun interesse per l’esito diplomatico”.

Biden ha poi elogiato l’impegno mostrato dalla Lituania nel sostenere l’Ucraina.

“Durante questa orribile guerra, il popolo della Lituania insieme ai nostri fratelli baltici sono stati tra i più accaniti difensori del diritto dell’Ucraina a un futuro di sua scelta. Un futuro che sia libero”.