UE: beni congelati alla Russia saranno utilizzati per sostenere l’Ucraina

AgenPress. Gli Stati membri dell’UE hanno raggiunto oggi un accordo di principio sull’utilizzo dei beni congelati alla Russia.

Come ha annunciato nel messaggio su “X” la presidenza belga del Consiglio dell’Unione europea e i commissari presso l’UE si sono accordati in linea di principio sulle misure riguardanti le entrate straordinarie derivanti dai beni congelati alla Russia. Il denaro verrà utilizzato per sostenere la ripresa e la difesa militare dell’Ucraina .

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto con favore l’accordo dichiarando: “Non potrebbe esserci simbolo più forte e utilizzo maggiore di questo denaro che rendere l’Ucraina e tutta l’Europa un posto più sicuro in cui vivere”.