Napoli. “Mobile Watch” il primo smartwatch antiviolenza. Adinolfi (FI): “La tecnologia a supporto delle donne”

- Advertisement -

AgenPress. L’eurodeputata e vice coordinatore regionale di Forza Italia, Isabella Adinolfi, ha incontrato, stamane, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli (caserma Pastrengo), il comandante provinciale, il Generale di Brigata Enrico Scandone, durante il quale si è parlato di sicurezza, e in modo particolare, sulla violenza di genere e dell’importanza del “Mobile Watch”, il primo smartwatch realizzato per aiutare le donne vittime di violenza a chiedere immediatamente aiuto in situazione di pericolo.

“E’ uno smartwatch speciale per le donne che si trovano in situazioni di pericolo e potranno richiedere immediatamente aiuto alle forze dell’ordine – afferma l’eurodeputata, in prima linea anche in Europa contro la violenza di genere –.

Chi lo indossa porterà con sé un ‘angelo custode’ pronto ad intervenire in caso di necessità poiché basterà premere un semplice pulsante per inviare istantaneamente un allarme alla centrale operativa dei carabinieri.

E’ un passo importante, grazie al supporto anche della tecnologia, per aiutare chi ha sofferto a vivere una vita normale senza la paura di poter essere nuovamente vittima di violenza”.