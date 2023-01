In uscita ‘Spare’ il libro in cui “Harry accusa William di aggressione fisica”

- Advertisement -

AgenPress. Il quotidiano britannico The Guardian afferma di aver visto una copia anticipata del libro di memorie del principe Harry, “Spare”, in cui sostiene che suo fratello William lo abbia fatto cadere a terra durante un litigio.

“È successo tutto così in fretta. Mi ha afferrato per il bavero, strappandomi la collana, e mi ha buttato a terra. Sono caduto sulla ciotola del cane, che si è rotta sotto la mia schiena, i pezzi mi hanno procurato delle ferite. Sono rimasto lì per un momento, stordito, poi mi sono alzato in piedi e gli ho detto di uscire.

“Harry afferma nel libro che William lo ha esortato a reagire. William se ne andò ma in seguito tornò, “sembrando dispiaciuto” e si scusò”.

Il principe Harry scrive che suo fratello era critico nei confronti del suo matrimonio con Meghan Markle – e che il principe William l’ha descritta come “difficile” e “maleducata”.

Il libro di 416 pagine includerà il ricordo di Harry del funerale della principessa Diana nel 1997, quando il principe di 12 anni camminò dietro la bara di sua madre.

Harry donerà i proventi delle vendite del libro a “diversi enti di beneficenza”, ha detto l’editore. Ha aggiunto che ha già donato $ 1.500.000 a Sentebale, un gruppo che sostiene i bambini affetti da HIV / AIDS in Lesotho e Botswana, a seguito del suo sostegno a una causa a cui sua madre, Diana, era strettamente legata.

Ha anche promesso $ 347.000 all’ente di beneficenza britannico WellChild, che sostiene i bambini con gravi malattie.