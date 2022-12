Conte: “A Bruxelles i bustoni pieni di mazzette, in Italia i tappeti rossi per i corrotti e i criminali che inquinano le Istituzioni.”

AgenPress . A Bruxelles i bustoni pieni di mazzette, in Italia i tappeti rossi per i corrotti e i criminali che inquinano le Istituzioni.

Giorgia Meloni per anni ha urlato dai banchi dell’opposizione contro l’atteggiamento dei Governi verso il Parlamento. Ma mai si erano viste scene come quelle di questi giorni, con membri del governo intenti a sfoderare atteggiamenti di aperta sfida, avvicinandosi provocatoriamente ai banchi dell’opposizione. Da ultimo, poche ore fa, è stata applicata la “ghigliottina”, strumento utile a soffocare il dibattito in Parlamento e a tarpare le ali all’opposizione.

Tutto si è svolto come puntualmente annunciato nei giorni scorsi dal Ministro dei rapporti con il parlamento. Il Movimento 5 stelle con la presidenza di Roberto Fico, pur di fronte a tante emergenze e difficoltà, non ha mai applicato la ghigliottina. E mai è successo che il dibattito in corso sia stato così palesemente soffocato e il ruolo delle opposizioni così platealmente mortificato.